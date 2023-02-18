Jonathan Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Dos Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dos Santos 26 Nisan 1990 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan dos Santos Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dos Santos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Jonathan Dos Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dos Santos'nin CF América ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dos Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jona2santos

http://instagram.com/jona2santos

http://www.facebook.com/JonathandosSantosOficial/

Jonathan Dos Santosboyu ve yaşı kaç

Jonathan Dos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Dos Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Dos Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dos Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Barça U16

1 Temmuz 2006 yılında Barça U18

1 Temmuz 2007 yılında Barça U19

1 Ağu 2009 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona

9 Temmuz 2014 yılında Villarreal

28 Temmuz 2017 yılında Los Angeles

1 Ocak 2022 yılında América

Jonathan Dos Santos kimdir

Jonathan Dos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dos Santos şuan CF América takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Dos Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 6 numaralı formasıyla 1 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 5 gol atmıştır.

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Jonathan Dos Santos nereli

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