Jurgen Damm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Damm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurgen Damm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jurgen Damm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jurgen Damm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Damm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Damm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Damm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Damm 7 Kasım 1992 tarihinde Tuxpan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jürgen Damm Rascón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Damm Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP RADICAL SPORTS LLC yapmaktadır. Jurgen Damm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jurgen Damm'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Damm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jurgendammr25

http://www.instagram.com/jurgendammr25/

Jurgen Dammboyu ve yaşı kaç

Jurgen Damm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Damm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jurgen Damm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Damm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Atlas Jgd.

1 Ocak 2011 yılında Tecos U20

1 Temmuz 2012 yılında Tecos

1 Temmuz 2013 yılında Pachuca

30 Haziran 2014 yılında Tecos

1 Temmuz 2014 yılında Pachuca

1 Temmuz 2015 yılında Tigres UANL

6 Temmuz 2020 yılında Atlanta

25 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında América

Jurgen Damm kimdir

Jurgen Damm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Damm şuan CF América takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Jurgen Damm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Jurgen Damm nereli

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