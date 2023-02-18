Richard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Sanchez 29 Mart 1996 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Richard Rafael Sánchez Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vanzini Football Consulting yapmaktadır. Richard Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 25 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Richard Sanchez'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richardsanchez_26/

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Richard Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Richard Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Olimpia

25 Ağu 2019 yılında América

Richard Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Sanchez şuan CF América takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimpia Asunción

Paraguay takımında 8 numaralı formasıyla 12 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

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