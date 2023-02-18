Jonathan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Rodriguez 6 Temmuz 1993 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Javier Rodríguez Portillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Jonathan Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Rodriguez'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jona2118

http://instagram.com/jona_rodriguez21/

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Jonathan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Peñarol U19

1 Temmuz 2013 yılında Peñarol

29 Ocak 2015 yılında Benfica

24 Ağu 2015 yılında Dep. La Coruña

29 Haziran 2016 yılında Benfica

30 Haziran 2016 yılında Peñarol

1 Temmuz 2016 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2019 yılında CD Cruz Azul

11 Ocak 2022 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2022 yılında América

Jonathan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Rodriguez şuan CF América takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Florida (-2012), CA Peñarol (2012-2013)

Uruguay takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 3 gol atmıştır.

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