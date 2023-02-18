Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Caceres 18 Ağu 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Enzo Cáceres Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Caceres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMG Football Limited yapmaktadır. Sebastian Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Caceres'nin CF América ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Caceres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/seba4caceres/

Sebastian Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2017 yılında Liverpool FC

15 Ocak 2020 yılında América

Sebastian Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Caceres şuan CF América takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Caceres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liverpool FC Montevideo (-2017)

Uruguay takımında 3 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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