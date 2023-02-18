Brian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Rodriguez 20 Mayıs 2000 tarihinde Tranqueras şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Paul Brian Rodríguez Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Brian Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Rodriguez'nin CF América ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Brian Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Brodriguez_16

http://instagram.com/brianrodriguez_10/

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Brian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Peñarol

7 Ağu 2019 yılında LAFC

1 Şubat 2021 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında LAFC

24 Ağu 2022 yılında América

Brian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Rodriguez şuan CF América takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brian Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Escuelita Pelota de Trapo (-2005), CA Peñarol (-2017)

Uruguay takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 6 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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