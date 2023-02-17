Amardeep Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amardeep Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amardeep Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amardeep Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amardeep Singh 6 Ağu 1990 tarihinde Leamington Spa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,Hindistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amardeep Singh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amardeep Singh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Amardeep Singh'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amardeep Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amardeep Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amardeep Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amardeep Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KVK Tienen

Amardeep Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amardeep Singh şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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