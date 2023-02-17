Lucas Chantrain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Chantrain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Chantrain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Chantrain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Chantrain 21 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Chantrain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mentis Sports yapmaktadır. Lucas Chantrain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Chantrain'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Chantrain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Chantrain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Chantrain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Chantrain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KVK Tienen U21

1 Ocak 2022 yılında KVK Tienen

Lucas Chantrain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Chantrain şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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