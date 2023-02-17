Sofiane Bouzian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Bouzian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Bouzian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Bouzian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Bouzian 13 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Sofiane Bouzian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Bouzian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Sofiane Bouzian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Bouzian'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Bouzian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sofiane__bouzian_hassan/

Sofiane Bouzian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Bouzian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Bouzian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Bouzian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KV Mechelen

27 Ağu 2021 yılında KVK Tienen

Sofiane Bouzian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Bouzian şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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