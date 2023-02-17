Simon Bracke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bracke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Bracke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Bracke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Bracke 17 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Bracke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Bracke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Bracke'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Bracke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Bracke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Bracke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Bracke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OH Leuven

3 Temmuz 2015 yılında ASV Geel

30 Haziran 2016 yılında OH Leuven

26 Temmuz 2017 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

Simon Bracke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Bracke şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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