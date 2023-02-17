Kyell Lenaers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyell Lenaers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyell Lenaers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyell Lenaers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyell Lenaers 23 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyell Lenaers Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyell Lenaers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyell Lenaers'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyell Lenaers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kyell_lenaers/

http://www.facebook.com/kyell.lenaers.7

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Kyell Lenaers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyell Lenaers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Kyell Lenaers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyell Lenaers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KVK Tienen

Kyell Lenaers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyell Lenaers şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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