Anders Johannessen Nord kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Johannessen Nord Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Johannessen Nord adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Johannessen Nord Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Johannessen Nord 17 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Johannessen Nord Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Johannessen Nord, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anders Johannessen Nord'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anders Johannessen Nord Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Johannessen Nord isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Johannessen Nord Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Johannessen Nord futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sogndal IL

31 Ağustos 2021 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2021 yılında Sogndal IL

Anders Johannessen Nord Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Johannessen Nord şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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