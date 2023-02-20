Sondre Orjasaeter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Orjasaeter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Orjasaeter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sondre Orjasaeter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sondre Orjasaeter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Orjasaeter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Orjasaeter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Orjasaeter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Orjasaeter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Orjasaeter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Orjasaeter 28 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Holmlund Ørjasæter şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Orjasaeter Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sondre Orjasaeter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sondre Orjasaeter'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sondre Orjasaeter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Orjasaeter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sondre Orjasaeter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Orjasaeter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2022 yılında Sogndal IL

Sondre Orjasaeter kimdir

Sondre Orjasaeter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Orjasaeter şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyn Oslo, Korsvoll, Stryn

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sondre Orjasaeter nereli

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