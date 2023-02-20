Mansour Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Gueye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Gueye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Gueye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Gueye 1 Ocak 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Gueye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mansour Gueye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mansour Gueye'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mansour Gueye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Gueye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mansour Gueye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Gueye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2014 yılında Skeid

20 Şubat 2018 yılında Strømmen IF

31 Temmuz 2018 yılında KFUM Oslo

9 Şubat 2021 yılında Sogndal IL

Mansour Gueye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Gueye şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.