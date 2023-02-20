Kristoffer Nesso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Nesso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Nesso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Nesso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Nesso 6 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Nessø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Nesso Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Kristoffer Nesso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Nesso'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Nesso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Nesso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Nesso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Nesso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lofoten FK

12 Ocak 2018 yılında Mjølner

23 Mart 2019 yılında Raufoss

15 Ocak 2021 yılında Sogndal IL

Kristoffer Nesso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Nesso şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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