Jorgen Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Johnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Johnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Johnsen 19 Nisan 2001 tarihinde Tønsberg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jørgen Johnsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Johnsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Jorgen Johnsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jorgen Johnsen'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorgen Johnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgen Johnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorgen Johnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Johnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2017 yılında Godset II

10 Ağustos 2019 yılında Vålerenga II

8 Ekim 2020 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2020 yılında Vålerenga II

10 Şubat 2021 yılında Sogndal IL

Jorgen Johnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Johnsen şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorgen Johnsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Tønsberg, Strømsgodset IF

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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