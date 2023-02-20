Andreas Van Der Spa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Van Der Spa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Van Der Spa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Van Der Spa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Van Der Spa 7 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Van Der Spa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Andreas Van Der Spa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Andreas Van Der Spa'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Van Der Spa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Van Der Spa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Van Der Spa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Van Der Spa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2018 yılında Bodø/Glimt

7 Şubat 2019 yılında Alta IF

31 Aralık 2019 yılında Bodø/Glimt

9 Ocak 2020 yılında Øygarden FK

18 Eylül 2020 yılında Sogndal IL

6 Mayıs 2021 yılında Arendal Fotball

31 Aralık 2021 yılında Sogndal IL

Andreas Van Der Spa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Van Der Spa şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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