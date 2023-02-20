Erik Gronner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Gronner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Gronner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Gronner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Gronner 18 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Emanuel Longe Grønner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Gronner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOA AS yapmaktadır. Erik Gronner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Gronner'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Gronner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Gronner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Gronner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Gronner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Lyn FK

31 Aralık 2019 yılında Vålerenga Alt.

30 Ocak 2020 yılında Kjelsas IL

26 Ağustos 2021 yılında Baerum SK

31 Aralık 2021 yılında Kjelsas IL

8 Mart 2022 yılında Sogndal IL

Erik Gronner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Gronner şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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