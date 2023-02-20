Erik Hovden Flataker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Hovden Flataker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Hovden Flataker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Hovden Flataker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Hovden Flataker 26 Aralık 2004 tarihinde Måløy şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Hovden Flataker Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Erik Hovden Flataker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Hovden Flataker'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Hovden Flataker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Hovden Flataker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Hovden Flataker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Hovden Flataker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2020 yılında Sogndal IL U19

10 Ocak 2022 yılında Sogndal IL

Erik Hovden Flataker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Hovden Flataker şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Hovden Flataker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skavøypoll IL (-2018), Tornado Måløy FK (2019)

Norveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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