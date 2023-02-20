Endre Kupen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endre Kupen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endre Kupen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endre Kupen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endre Kupen 1 Temmuz 1990 tarihinde Selje şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endre Kupen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Endre Kupen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 10 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Endre Kupen'nin Sogndal IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endre Kupen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endre Kupen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endre Kupen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endre Kupen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2010 yılında Tornado Måløy

27 Ağustos 2015 yılında Florö SK

12 Ocak 2018 yılında Bodø/Glimt

10 Haziran 2020 yılında Sogndal IL

Endre Kupen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endre Kupen şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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