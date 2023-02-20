Valdimar Thor İngimundarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Thor İngimundarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valdimar Thor İngimundarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valdimar Thor İngimundarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valdimar Thor İngimundarson 28 Nisan 1999 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Valdimar Þór Ingimundarson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valdimar Thor İngimundarson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Valdimar Thor İngimundarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valdimar Thor İngimundarson'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valdimar Thor İngimundarson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/valdii2/

Valdimar Thor İngimundarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valdimar Thor İngimundarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Valdimar Thor İngimundarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valdimar Thor İngimundarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fylkir

18 Eylül 2020 yılında Strømsgodset

25 Ocak 2022 yılında Sogndal IL

Valdimar Thor İngimundarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valdimar Thor İngimundarson şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Valdimar Thor İngimundarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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