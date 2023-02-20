Per Egil Flo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Per Egil Flo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Per Egil Flo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Per Egil Flo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Per Egil Flo 18 Ocak 1989 tarihinde Stryn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Per-Egil Hough Flo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Per Egil Flo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Per Egil Flo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Per Egil Flo'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Per Egil Flo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Per Egil Flo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Per Egil Flo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Per Egil Flo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sogndal IL

15 Temmuz 2013 yılında Molde

1 Ocak 2017 yılında Slavia Prag

17 Temmuz 2018 yılında Lausanne-Sport

12 Mayıs 2021 yılında Sogndal IL

Per Egil Flo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Per Egil Flo şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Per Egil Flo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stryn TIL

Norveç takımında 16 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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