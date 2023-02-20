İsaac Twum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Twum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Twum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Twum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Twum 14 Şubat 1998 tarihinde Koforidua şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Twum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. İsaac Twum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Twum'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

İsaac Twum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Twum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsaac Twum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Twum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2015 yılında Inter Allies

12 Ocak 2018 yılında IK Start

24 Eylül 2020 yılında Mjøndalen

1 Ağustos 2022 yılında Sogndal IL

İsaac Twum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Twum şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

İsaac Twum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.