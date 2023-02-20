Andreas Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Hoven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Hoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Hoven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Hoven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Hoven 20 Şubat 1998 tarihinde Konnerud şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Hoven Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Andreas Hoven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 2 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Andreas Hoven'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Hoven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Hoven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Hoven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Hoven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2016 yılında Strømsgodset

19 Ocak 2018 yılında Notodden

31 Temmuz 2018 yılında Strømsgodset

1 Nisan 2019 yılında Nest-Sotra IL

31 Temmuz 2019 yılında Strømsgodset

2 Ağustos 2019 yılında Sogndal IL

Andreas Hoven kimdir

Andreas Hoven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Hoven şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konnerud IL, Strømsgodset IF

Andreas Hoven Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Andreas Hoven nereli

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