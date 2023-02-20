Daniel Gjerde Saetren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Gjerde Saetren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Gjerde Saetren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Gjerde Saetren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Gjerde Saetren 2 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Gjerde Sætren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Gjerde Saetren Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Gjerde Saetren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Gjerde Saetren'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Gjerde Saetren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Gjerde Saetren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Gjerde Saetren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Gjerde Saetren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında Sogndal IL

Daniel Gjerde Saetren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Gjerde Saetren şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Gjerde Saetren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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