Daniel Arrocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Arrocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Arrocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Arrocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Arrocha 9 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Michael Rodriguez Arrocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Arrocha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Daniel Arrocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Arrocha'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Arrocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Arrocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Arrocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Arrocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında HB Köge U19

1 Ocak 2014 yılında HB Köge

28 Temmuz 2018 yılında Nest-Sotra IL

1 Ocak 2020 yılında Øygarden FK

15 Mayıs 2020 yılında FK Jerv

31 Ağustos 2022 yılında Mjøndalen

16 Ocak 2023 yılında Sogndal IL

Daniel Arrocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Arrocha şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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