Alejandro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Diaz 27 Ocak 1996 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Díaz Liceága şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Alejandro Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Diaz'nin Sogndal IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/werodiaz

http://www.instagram.com/werodiaz/

Alejandro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında América Coapa

1 Temmuz 2016 yılında Necaxa

30 Haziran 2017 yılında América Premier

1 Temmuz 2017 yılında América

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

30 Haziran 2019 yılında América

5 Ağustos 2019 yılında Zacatepec

5 Şubat 2020 yılında América

6 Şubat 2020 yılında Pacific FC

10 Ağustos 2022 yılında Sogndal IL

Alejandro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Diaz şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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