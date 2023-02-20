Kristoffer Haukas Steinset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Haukas Steinset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Haukas Steinset adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Haukas Steinset Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Haukas Steinset 15 Eylül 2005 tarihinde Florø şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Haukås Steinset şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Haukas Steinset Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristoffer Haukas Steinset, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Haukas Steinset'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Haukas Steinset Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Haukas Steinset isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Haukas Steinset Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Haukas Steinset futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Florö SK

11 Ocak 2022 yılında Sogndal IL

Kristoffer Haukas Steinset Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Haukas Steinset şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Kristoffer Haukas Steinset Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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