Jonatan İngi Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan İngi Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan İngi Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan İngi Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan İngi Jonsson 15 Mart 1999 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İzlanda,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jónatan Ingi Jónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan İngi Jonsson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jonatan İngi Jonsson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jonatan İngi Jonsson'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonatan İngi Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan İngi Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonatan İngi Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan İngi Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar U19

24 Nisan 2018 yılında Hafnarfjördur

25 Mart 2022 yılında Sogndal IL

Jonatan İngi Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan İngi Jonsson şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonatan İngi Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FH Hafnarfjördur

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla 6 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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