Renze Fij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renze Fij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renze Fij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renze Fij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renze Fij 26 Eylül 1992 tarihinde Enschede şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renze Fij Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Renze Fij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Renze Fij'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renze Fij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renze Fij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renze Fij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renze Fij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Twente U19

1 Kasım 2009 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2010 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2010 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2011 yılında Gron./Cam. U21

1 Temmuz 2012 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2017 yılında FC Dordrecht

31 Aralık 2017 yılında Heracles Almelo

27 Temmuz 2018 yılında Florö SK

29 Mart 2019 yılında Nest-Sotra IL

9 Ocak 2020 yılında Sogndal IL

Renze Fij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renze Fij şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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