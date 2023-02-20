Martin Sjolstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sjolstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sjolstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sjolstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sjolstad 9 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Martin André Sjølstad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sjolstad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Martin Sjolstad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogndal IL futbol takımında oynamaktadır. Sogndal IL takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Sjolstad'nin Sogndal IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Sjolstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sjolstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sjolstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sjolstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Follo FK

17 Haziran 2020 yılında Strømmen IF

8 Ocak 2022 yılında Kristiansund

6 Temmuz 2022 yılında Kongsvinger

31 Aralık 2022 yılında Kristiansund

3 Şubat 2023 yılında Sogndal IL

Martin Sjolstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sjolstad şuan Sogndal IL takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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