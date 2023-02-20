Andres Felipe Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Felipe Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Felipe Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Felipe Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Felipe Carabali 29 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Felipe Carabali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Andres Felipe Carabali'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Felipe Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Felipe Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Felipe Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Felipe Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Felipe Carabali şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.