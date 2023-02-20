Kevin Ventes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ventes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ventes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ventes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ventes 28 Ekim 2001 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alberto Ventes Cundumi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ventes Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Ventes'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Ventes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Ventes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Ventes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ventes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Atlético FC

Kevin Ventes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ventes şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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