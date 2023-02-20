Nelson Mosorongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Mosorongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nelson Mosorongo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nelson Mosorongo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nelson Mosorongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Mosorongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nelson Mosorongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Mosorongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Mosorongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Mosorongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Mosorongo 9 Kasım 2001 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Mosorongo Zamora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Mosorongo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson Mosorongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 10 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Nelson Mosorongo'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Mosorongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Mosorongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Nelson Mosorongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Mosorongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2020 yılında Atlético FC

Nelson Mosorongo kimdir

Nelson Mosorongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Mosorongo şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nelson Mosorongo nereli

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