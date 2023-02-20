Ederson Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ederson Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ederson Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ederson Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ederson Quinonez 4 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ederson Ancízar Cabezas Quiñónez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ederson Quinonez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Ceballos agualimpia yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ederson Quinonez'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ederson Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ederson Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ederson Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ederson Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2023 yılında Atlético FC

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Pasto

Ederson Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ederson Quinonez şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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