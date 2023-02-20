Andres Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Alvarez 12 Mart 1999 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Álvarez Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Alvarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports Management yapmaktadır. Andres Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Alvarez'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Atlético FC

Andres Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Alvarez şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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