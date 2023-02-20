Nelson Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Rivera 4 Ekim 1995 tarihinde Bogota şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Andres Rivera Hinestroza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Rivera Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nelson Rivera'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Rivera şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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