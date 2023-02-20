Eder Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Balanta 29 Kasım 1995 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Éder Andrés Balanta Arévalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Balanta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eder Balanta'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eder Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atlético FC

Eder Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Balanta şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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