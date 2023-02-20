Daniel Hinojoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hinojoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hinojoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hinojoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hinojoza 4 Aralık 2001 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hinojoza Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Hinojoza'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Hinojoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hinojoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hinojoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hinojoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hinojoza şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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