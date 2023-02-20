Steven Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Steven Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Steven Hernandez {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Steven Hernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Steven Hernandez'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Steven Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Steven Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Steven Hernandez şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.