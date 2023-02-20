Gali Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gali Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gali Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gali Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gali Balanta 19 Şubat 2002 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gali José Balanta Carabalí şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gali Balanta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gali Balanta'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gali Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gali Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Atlético FC
31 Aralık 2023 yılında Tolima U20
Gali Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gali Balanta şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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