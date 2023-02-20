Gali Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gali Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gali Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gali Balanta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.