Breiner Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breiner Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breiner Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breiner Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breiner Barbosa 14 Kasım 2000 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Breiner Camilo Barbosa Ospino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breiner Barbosa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Breiner Barbosa'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Breiner Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Breiner Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Breiner Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breiner Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético FC

Breiner Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breiner Barbosa şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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