Anderson Mojica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Mojica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Mojica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Mojica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Mojica 17 Temmuz 1998 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Mojica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Mojica'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Mojica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Mojica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Mojica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Mojica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Orsomarso SC

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2022 yılında Atlético FC

Anderson Mojica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Mojica şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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