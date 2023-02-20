Jhan Cobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhan Cobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhan Cobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhan Cobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhan Cobo 7 Ocak 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhan Carlos Cobo Oviedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhan Cobo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jhan Cobo'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhan Cobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhan Cobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhan Cobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhan Cobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhan Cobo şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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