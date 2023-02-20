Ethan Lizalda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Lizalda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Lizalda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ethan Lizalda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ethan Lizalda {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ethan Lizalda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ethan Lizalda'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ethan Lizalda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ethan Lizalda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ethan Lizalda şuan Atlético FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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