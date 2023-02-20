Ethan Lizalda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Lizalda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ethan Lizalda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Lizalda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.