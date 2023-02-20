Victor Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Hurtado 15 Ocak 2001 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Alfonso Hurtado Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Hurtado Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Hurtado'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Atlético FC

Victor Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Hurtado şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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