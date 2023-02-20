William Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
William Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
William Delgado {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
William Delgado Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına - tarihinde katılmıştır. William Delgado'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
William Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
William Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
William Delgado şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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