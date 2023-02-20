Jhonier Alomia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonier Alomia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonier Alomia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonier Alomia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonier Alomia 26 Ocak 1999 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonier Camilo Alomía Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonier Alomia Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonier Alomia'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonier Alomia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonier Alomia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonier Alomia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonier Alomia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

13 Temmuz 2022 yılında Atlético FC

Jhonier Alomia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonier Alomia şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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