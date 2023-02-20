Danny Reales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Reales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Reales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Reales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Reales 7 Ağustos 2000 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Danny Manuel Reales Fontalvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Reales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Reales'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Reales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Reales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Reales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Reales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético FC

Danny Reales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Reales şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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