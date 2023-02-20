Johan Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Montes 21 Şubat 1997 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Camilo Montes Orobio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Montes Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético FC futbol takımında oynamaktadır. Atlético FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Montes'nin Atlético FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında Atlético FC

Johan Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Montes şuan Atlético FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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